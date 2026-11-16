NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie bei 4,19 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert, befänden sich nun 2 386,635 Red Robin Gourmet Burgers-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 8,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 026,25 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 110,26 Prozent.

Alle Red Robin Gourmet Burgers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 166,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at