NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Red Robin Gourmet Burgers-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie bei 66,95 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,937 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 75,13 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 27.02.2026 auf 5,03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -92,49 Prozent.
Alle Red Robin Gourmet Burgers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 91,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
