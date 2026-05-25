Red Robin Gourmet Burgers Aktie

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WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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Frühe Anlage 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,755 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Aktien wären am 22.05.2026 90,08 USD wert, da der Schlussstand 4,56 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 90,99 Prozent verringert.

Der Marktwert von Red Robin Gourmet Burgers betrug jüngst 84,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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