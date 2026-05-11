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Red Robin Gourmet Burgers Aktie

Red Robin Gourmet Burgers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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Red Robin Gourmet Burgers-Investition 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 11.05.2023 wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie bei 12,82 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 780,031 Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 909,52 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 70,90 Prozent.

Alle Red Robin Gourmet Burgers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 67,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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