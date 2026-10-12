Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Lukratives Red Robin Gourmet Burgers-Investment?
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12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren eingebracht
Die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,60 USD. Bei einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,294 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19,75 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Papiers am 09.10.2026 auf 8,61 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,25 Prozent verringert.
Red Robin Gourmet Burgers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 162,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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