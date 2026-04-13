Red Robin Gourmet Burgers Aktie

Red Robin Gourmet Burgers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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Rentables Red Robin Gourmet Burgers-Investment? 13.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Red Robin Gourmet Burgers-Einstiegs gewesen.

Das Red Robin Gourmet Burgers-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,84 USD. Bei einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,385 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.04.2026 231,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,89 Prozent verringert.

Insgesamt war Red Robin Gourmet Burgers zuletzt 62,05 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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