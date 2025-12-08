NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 67,29 USD wert. Bei einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 148,610 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 591,47 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 05.12.2025 auf 3,98 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 94,09 Prozent.

Am Markt war Red Robin Gourmet Burgers jüngst 71,35 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at