Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Lohnendes Red Robin Gourmet Burgers-Investment?
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23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.11.2023 wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie betrug an diesem Tag 9,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,560 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 62,83 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 20.11.2026 auf 5,95 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 37,17 Prozent.
Red Robin Gourmet Burgers war somit zuletzt am Markt 112,21 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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