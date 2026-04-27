Red Robin Gourmet Burgers Aktie

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WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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Langfristige Investition 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Robin Gourmet Burgers-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 27.04.2016 wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,06 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hat, hat nun 1,561 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6,21 USD, da sich der Wert einer Red Robin Gourmet Burgers-Aktie am 24.04.2026 auf 3,98 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 93,79 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Red Robin Gourmet Burgers eine Marktkapitalisierung von 72,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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