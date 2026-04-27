Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Langfristige Investition
|
27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Robin Gourmet Burgers-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 27.04.2016 wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,06 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hat, hat nun 1,561 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6,21 USD, da sich der Wert einer Red Robin Gourmet Burgers-Aktie am 24.04.2026 auf 3,98 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 93,79 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Red Robin Gourmet Burgers eine Marktkapitalisierung von 72,25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Analysen zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Red Robin Gourmet Burgers Inc.
|3,23
|-2,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneinheitlich -- ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigt sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.