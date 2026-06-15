NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: Diese Dividende zahlt Regeneron Pharmaceuticals

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals am 12.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,52 USD je Aktie beschlossen. Somit schüttet Regeneron Pharmaceuticals insgesamt 370,30 Mio. USD an Aktionäre aus.

Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte der Regeneron Pharmaceuticals-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 612,14 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 0,46 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,00 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Regeneron Pharmaceuticals-Aktienkurs via NASDAQ 17,12 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 17,20 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Regeneron Pharmaceuticals

Für 2027 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,61 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,39 Prozent nachlassen.

Hauptdaten der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Regeneron Pharmaceuticals steht aktuell bei 64,215 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Regeneron Pharmaceuticals verfügt über ein KGV von aktuell 18,61. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Regeneron Pharmaceuticals einen Umsatz von 14,343 Mrd.USD sowie ein EPS von 41,48 USD.

Redaktion finanzen.at