NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Regeneron Pharmaceuticals eingefahren

Vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Regeneron Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 595,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,168 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.07.2023 gerechnet (726,55 USD), wäre das Investment nun 121,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,96 Prozent.

Insgesamt war Regeneron Pharmaceuticals zuletzt 79,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at