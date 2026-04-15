NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.04.2016 wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 406,73 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,586 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 575,22 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 14.04.2026 auf 755,51 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,75 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Regeneron Pharmaceuticals einen Börsenwert von 78,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at