Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 398,16 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,512 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 479,13 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 24.11.2026 auf 987,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 147,91 Prozent gesteigert.

Regeneron Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 97,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at