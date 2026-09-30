Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Rentable Regeneron Pharmaceuticals-Investition?
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30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Regeneron Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Tag beendete die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie bei 402,02 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,874 Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 668,47 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 29.09.2026 auf 750,51 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 18 668,47 USD, was einer positiven Performance von 86,68 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Regeneron Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 77,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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