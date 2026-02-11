Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Investmentbeispiel 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Regeneron Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 490,54 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,386 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 754,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 389,37 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,89 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Regeneron Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 82,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

