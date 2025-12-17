NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Regeneron Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Regeneron Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 496,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,015 Anteilen. Die gehaltenen Regeneron Pharmaceuticals-Papiere wären am 16.12.2025 1 504,12 USD wert, da der Schlussstand 746,36 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,41 Prozent zugenommen.

Regeneron Pharmaceuticals wurde am Markt mit 79,30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

