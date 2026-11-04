Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Rentables Regeneron Pharmaceuticals-Investment?
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 628,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,592 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 549,94 USD, da sich der Wert einer Regeneron Pharmaceuticals-Aktie am 03.11.2026 auf 973,36 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 54,99 Prozent.
Regeneron Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 99,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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