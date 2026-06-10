NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Regeneron Pharmaceuticals gewesen.

Die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 372,03 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,688 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (616,18 USD), wäre die Investition nun 1 656,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,63 Prozent gesteigert.

Regeneron Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at