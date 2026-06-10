Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Performance im Blick
|
10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 372,03 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,688 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (616,18 USD), wäre die Investition nun 1 656,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,63 Prozent gesteigert.
Regeneron Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|
10.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Optimismus in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
08.06.26