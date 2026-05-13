Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Regeneron Pharmaceuticals-Investment im Blick
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 369,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,271 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 723,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,80 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Regeneron Pharmaceuticals einen Börsenwert von 74,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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