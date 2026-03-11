NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Regeneron Pharmaceuticals-Papier bei 469,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Regeneron Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,213 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.03.2026 164,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 772,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,28 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Regeneron Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 81,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at