Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Regeneron Pharmaceuticals-Performance im Blick
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Regeneron Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 712,33 USD. Bei einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,140 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,65 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Papiers am 30.12.2025 auf 773,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,65 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Regeneron Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 81,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
