NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Regeneron Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie bei 634,14 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 15,769 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 696,00 USD, da sich der Wert einer Regeneron Pharmaceuticals-Aktie am 24.03.2026 auf 741,69 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,96 Prozent angezogen.

Regeneron Pharmaceuticals wurde am Markt mit 78,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at