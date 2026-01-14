Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals-Investment im Blick 14.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regeneron Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Regeneron Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 517,91 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Regeneron Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,931 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 1 465,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 758,91 USD belief. Mit einer Performance von +46,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Regeneron Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 80,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

