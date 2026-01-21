Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Lukrative Regeneron Pharmaceuticals-Anlage?
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das Regeneron Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie bei 461,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,665 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 897,48 USD, da sich der Wert einer Regeneron Pharmaceuticals-Aktie am 20.01.2026 auf 733,78 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,97 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 77,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|640,80
|0,09%