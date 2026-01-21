NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Regeneron Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Regeneron Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie bei 461,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,665 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 897,48 USD, da sich der Wert einer Regeneron Pharmaceuticals-Aktie am 20.01.2026 auf 733,78 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,97 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 77,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at