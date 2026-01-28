Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Regeneron Pharmaceuticals-Einstieg? 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Am 28.01.2025 wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 686,33 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 0,146 Regeneron Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie auf 771,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,37 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,37 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 80,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.

mehr Nachrichten