NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Regeneron Pharmaceuticals-Anteile bei 585,49 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 0,171 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 747,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,65 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 127,65 USD entspricht einer Performance von +27,65 Prozent.

Der Börsenwert von Regeneron Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 79,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at