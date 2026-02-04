NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 04.02.2023 wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 783,13 USD wert. Bei einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,277 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 759,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 969,42 USD wert. Mit einer Performance von -3,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Regeneron Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 79,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at