NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Regeneron Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie statt. Der Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 779,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,128 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 618,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,74 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Regeneron Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 64,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at