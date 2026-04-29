Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Lohnender Regeneron Pharmaceuticals-Einstieg?
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Regeneron Pharmaceuticals von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 801,79 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,247 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 731,77 USD gerechnet, wäre die Investition nun 912,67 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 8,73 Prozent vermindert.
Am Markt war Regeneron Pharmaceuticals jüngst 78,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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