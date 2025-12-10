Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|Langfristige Investition
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 750,06 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 0,133 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie auf 692,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,34 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,66 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Regeneron Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 73,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.mehr Nachrichten
|
10.12.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
10.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25