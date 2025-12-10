NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Regeneron Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Regeneron Pharmaceuticals gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 750,06 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 0,133 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie auf 692,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,34 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Regeneron Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 73,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at