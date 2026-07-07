Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Lohnender Repligen-Einstieg?
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07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Repligen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Repligen-Anteile an diesem Tag bei 27,27 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Repligen-Aktie investiert hat, hat nun 366,703 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Repligen-Anteile wären am 06.07.2026 51 873,85 USD wert, da der Schlussstand 141,46 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 418,74 Prozent angewachsen.
Repligen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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