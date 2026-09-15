NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Repligen-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Repligen-Papiers betrug an diesem Tag 165,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,604 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,51 USD, da sich der Wert eines Repligen-Papiers am 14.09.2026 auf 168,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,51 Prozent vermehrt.

Alle Repligen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at