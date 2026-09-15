Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Lohnende Repligen-Investition?
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Repligen-Papiers betrug an diesem Tag 165,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,604 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,51 USD, da sich der Wert eines Repligen-Papiers am 14.09.2026 auf 168,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,51 Prozent vermehrt.
Alle Repligen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Repligen Corp.
Analysen zu Repligen Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Repligen Corp.
|144,20
|-0,86%