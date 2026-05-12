Repligen Aktie

Repligen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870980 / ISIN: US7599161095

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Profitable Repligen-Anlage? 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Repligen eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Repligen-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Repligen-Aktie betrug an diesem Tag 26,31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,801 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.05.2026 gerechnet (115,91 USD), wäre die Investition nun 440,55 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 340,55 Prozent angezogen.

Der Repligen-Wert an der Börse wurde auf 6,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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