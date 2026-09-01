NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Repligen-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Repligen-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Repligen-Aktie bei 31,04 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 32,216 Repligen-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 180,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 830,54 USD wert. Damit wäre die Investition 483,05 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Repligen eine Börsenbewertung in Höhe von 9,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at