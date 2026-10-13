NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Repligen-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152,74 USD. Bei einem Repligen-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,547 Repligen-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Repligen-Aktie auf 172,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 129,44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12,94 Prozent vermehrt.

Repligen wurde am Markt mit 11,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at