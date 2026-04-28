Repligen Aktie

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WKN: 870980 / ISIN: US7599161095

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Performance im Blick 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Repligen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 28.04.2023 wurde das Repligen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Repligen-Aktie an diesem Tag 151,63 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,595 Repligen-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 780,12 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 27.04.2026 auf 118,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,99 Prozent verringert.

Repligen wurde am Markt mit 6,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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