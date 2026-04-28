Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Performance im Blick
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 3 Jahren gekostet
Am 28.04.2023 wurde das Repligen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Repligen-Aktie an diesem Tag 151,63 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,595 Repligen-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 780,12 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 27.04.2026 auf 118,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,99 Prozent verringert.
Repligen wurde am Markt mit 6,63 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Repligen Corp.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
23.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
23.04.26
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
23.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
22.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
22.04.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
21.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Repligen von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.at)
Analysen zu Repligen Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Repligen Corp.
|99,14
|-1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.