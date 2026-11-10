Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Frühe Investition
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repligen-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Repligen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Repligen-Aktie betrug an diesem Tag 147,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 67,769 Repligen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 178,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 126,59 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,27 Prozent erhöht.
Alle Repligen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Repligen Corp.
Analysen zu Repligen Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Repligen Corp.
|155,75
|-2,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.