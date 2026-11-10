NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repligen-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Repligen-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Repligen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Repligen-Aktie betrug an diesem Tag 147,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 67,769 Repligen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 178,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 126,59 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,27 Prozent erhöht.

Alle Repligen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at