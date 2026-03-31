Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Repligen-Anlage im Blick
|
31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repligen-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 31.03.2023 wurden Repligen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 168,36 USD. Bei einem Repligen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,594 Repligen-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Repligen-Papiers auf 111,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,78 Prozent abgenommen.
Repligen wurde am Markt mit 6,24 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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