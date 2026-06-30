NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repligen-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Repligen eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.06.2021 wurde das Repligen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Repligen-Papier bei 199,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,010 Repligen-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Repligen-Papiers auf 137,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 686,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,37 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Repligen zuletzt 8,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at