Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Frühe Anlage
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11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repligen von vor einem Jahr verdient
Am 11.08.2025 wurde das Repligen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 111,88 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8,938 Repligen-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 163,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 458,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,84 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Repligen eine Marktkapitalisierung von 9,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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