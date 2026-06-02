NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Repligen von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Repligen-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Repligen-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 178,44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,560 Repligen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,99 USD, da sich der Wert eines Repligen-Anteils am 01.06.2026 auf 123,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31,01 Prozent.

Am Markt war Repligen jüngst 6,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at