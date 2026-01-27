NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Repligen von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Repligen-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Repligen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Repligen-Anteile an diesem Tag 168,01 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Repligen-Aktie investiert, befänden sich nun 0,595 Repligen-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,22 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 26.01.2026 auf 163,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,78 Prozent.

Zuletzt verbuchte Repligen einen Börsenwert von 9,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at