Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Lukrativer Repligen-Einstieg?
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Repligen von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Repligen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Repligen-Anteile an diesem Tag 168,01 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Repligen-Aktie investiert, befänden sich nun 0,595 Repligen-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,22 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 26.01.2026 auf 163,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,78 Prozent.
Zuletzt verbuchte Repligen einen Börsenwert von 9,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!