NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 199,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 50,178 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2025 auf 145,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 308,95 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,91 Prozent abgenommen.
Repligen war somit zuletzt am Markt 8,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
