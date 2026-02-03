NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Repligen eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Repligen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Repligen-Aktie an diesem Tag 192,91 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,184 Repligen-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 783,37 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 02.02.2026 auf 151,12 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21,66 Prozent verkleinert.

Repligen war somit zuletzt am Markt 8,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at