NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Repligen-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Repligen-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Repligen-Aktie bei 201,31 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Repligen-Aktie investierten, hätten nun 4,967 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 580,94 USD, da sich der Wert eines Repligen-Anteils am 06.04.2026 auf 116,95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,91 Prozent.

Repligen wurde am Markt mit 6,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at