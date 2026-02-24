NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Repligen-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Repligen-Aktie statt. Zum Handelsende standen Repligen-Anteile an diesem Tag bei 164,74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,070 Repligen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Repligen-Anteile wären am 23.02.2026 821,90 USD wert, da der Schlussstand 135,40 USD betrug. Damit wäre die Investition 17,81 Prozent weniger wert.

Repligen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at