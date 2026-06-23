NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Repligen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Repligen eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Repligen-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Repligen-Anteile an diesem Tag 149,57 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,669 Repligen-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Repligen-Aktie auf 126,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,62 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15,38 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Repligen betrug jüngst 7,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at