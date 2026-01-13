Repligen Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Repligen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Repligen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 207,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,808 Repligen-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.01.2026 gerechnet (168,40 USD), wäre das Investment nun 809,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,03 Prozent verringert.
Repligen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,39 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
