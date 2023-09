NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Resources Connection-Investment verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Resources Connection-Papier statt. Diesen Tag beendete das Resources Connection-Papier bei 11,63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 859,845 Resources Connection-Aktien im Depot. Die gehaltenen Resources Connection-Anteile wären am 21.09.2023 13 147,03 USD wert, da der Schlussstand 15,29 USD betrug. Damit wäre die Investition 31,47 Prozent mehr wert.

Alle Resources Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 504,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at