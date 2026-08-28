Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Lohnende Resources Connection-Investition?
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28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Resources Connection-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,90 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Resources Connection-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 628,931 Resources Connection-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 4,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 679,25 USD wert. Das entspricht einem Minus von 73,21 Prozent.
Insgesamt war Resources Connection zuletzt 144,64 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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